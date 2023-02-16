ألِفْياء الغرائز الإنسانية
على الرغم من أن الحديث عن الغرائز البشرية متكرر باستمرار، فإنّ النظريات النفسية لا تشترك جميعها في وجودها. لماذا؟
إننا نتحدث كثيرًا عن الغرائز البشرية، لكن في بعض الأحيان لا نعرف بالضبط ما نعنيه بذلك. إنه مصطلح مستعار من علم الأحياء الذي يُذكرنا بأننا في النهاية فرع من الثدييات. نحن نعلم أنّ الكثير من هذا الحيوان البري لا يزال على قيد الحياة بداخلنا.
ومع ذلك هناك أيضًا، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Nospensees بعض الخصائص المميّزة التي تُبعدنا عن هذا العالم البيولوجي. لقد سمعنا كثيرًا عن غريزة البقاء عند الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فإننا نعلم أنّ الانتحار حدثٌ يومي في عالم اليوم.
كما يتم أيضًا الحديث عن الغرائز الجنسية، وفي الوقت نفسه يُخبِرنا الأخصائيون بِبيانات حول العجز الجنسي أو الاختلالات الوظيفية الأخرى.
يقول أرماندو بالاسيو فالديس: "عندما يكون سائرًا بجانب هاوية في عز الليل والظلام يتخلى الفارس الحكيم عن زمام الأمور ويستسلم لغريزة الحصان".
إنّ موضوع الغرائز البشرية لا يُستنفَد ببساطة في المجال البيولوجي. إذ إن هناك سلسلة كاملة من الموجّهات الثقافية والرمزية التي تؤثر على كل هذا. في الواقع هناك أيضًا تيارات فكرية لا تتحدث عن الغرائز، بل عن الدوافع فقط؛ لذا يجب أن نلقي نظرة على هذا بمزيد من التفصيل.
النظرية البيولوجية والغرائز البشرية
من وجهة النظر البيولوجية تُعتبر الغرائز أنماط سلوك لها خصائص معيّنة كونها وراثية ومشتركة بين الأنواع بأكملها. سر وجود هذه الغرائز هو التكيف، وهي مبرمَجة في الدماغ. إنها تتيح لنا حماية أنفسنا والحفاظ عليها. فهي تنطبق على ردود الفعل الأوتوماتيكية التلقائية أو الفورية.
تشير النظرية البيولوجية إلى أنّ الإنسان يمتلك بعض الغرائز الأساسية وهي:
• غريزة البقاء. إنها تنطبق على جميع السلوكيات الأساسية التي تسمح لنا بالحفاظ على الحياة والصحة. من بينها تجنب الخطر، والغذاء، والبحث عن مأوى.. وما إلى ذلك.
• غريزة التناسل. وهي غريزة الحفاظ على الأنواع، وترتبط أساسًا بالنشاط الجنسي الإنجابي.
• غريزة الإنجاز الشخصي. على الرغم من عدم وجود إجماع كامل حول هذه النقطة، يشير معظم علماء النفس الوضعيين إلى أنّ البشر لديهم حاجة فطرية لإيجاد معنًى في داخل أنفسهم.
• غريزة الرعاية. إنها تشير إلى غريزة رعاية الآخرين، مثل الأطفال أو الأشخاص الذين لا حول لهم ولا قوة. إنها جزء من السلوك الاجتماعي البيولوجي عند البشر.
إنها غرائز بشرية أساسية. ومع ذلك لم يستطع هذا النهج تفسير سبب توقف شخص ما عن الأكل، على سبيل المثال، بسبب شعوره بالسمنة، من دون أن يكون سمينًا حقًا. فهذا يتعارض مع الأوتوماتيكية التي تفترضها الغرائز.
مكوّنات الغرائز الأساسية
نظرًا لكونها دوافع تحت تأثير الجينات "المورثات" القوي، فإنّ غرائز الحيوانات لها مكوّنات مرتبطة مباشرة بالوظيفة العصبية في الجسم. وبالتالي فإنّ هذا الجسم الحي يَعتبر الغريزة إدماجًا للقوى التي يتكوّن منها:
• المكوّن المعرفي: دافع الانتباه إلى حافز معيّن.
• المكوّن الانفعالي: الانفعال الذي ينشأ أمام محفزات مثيرة.
• مكوّن الفعل: الدافع للقيام بعمل مرتبط بالانفعالات التي أثارها المنبّه المعني.
نظرية الدوافع
قال سيغموند فرويد إن الغرائز على هذا النحو ليست موجودة عند البشر، بل قوى نوعية خاصة بالأنواع التي سماها دوافع. هذه الدوافع هي نبضات نفسية، تتكون من حالة من الإثارة والتوتر الجسدي.
يسعى الدافع إلى تفريغ أو إلغاء حالة التوتر هذه. للقيام بذلك يبحث هذا الدافع عن شيء يتيح له التخلص منه. وهكذا، على سبيل المثال، ينطبق الجوع على الدافع، وينطبق الطعام على الشيء الذي يتيح تحرير الدافع.
ونعود إلى السؤال: لماذا إذاً بعض الناس، على سبيل المثال لا يأكلون؟ هنا يفترض فرويد أنّ الدوافع البشرية ليست كلها دوافع حميدة وغير خطيرة.
الغريزة في علم النفس
أدى مفهوم الغريزة إلى ظهور تفسيرات مختلفة في علم النفس الشعبي. دعونا نفحص العديد من هذه المفاهيم.
الغريزة كحدس
تُفهَم الغريزة بصفتها حدسًا كطريقة للمعرفة أو التصرف بناءً على المشاعر والأحاسيس والدوافع، سواء كانت جسدية أو معرفية، ولكنها لا تنشأ من تحليل هادئ، بل يبدو أنها تنشأ وتطفو فجأة.
غريزة ماسلو
اعتبر العالم ماسلو أن جميع البشر لديهم احتياجات حيوية بشكل أساسي للحفاظ على الصحة، بما في ذلك الحب أو التقدير. بدأ في نشر مصطلحات مثل الرغبة أو الدافع لترمز إلى هذا النوع من الغرائز أو الاحتياجات الداخلية لكل واحد منا، مؤكدًا أن هذه الاحتياجات تمثل نوعًا من الغرائز المبنية وراثيًا في كل واحد منا.
غريزة ويسنجر الحديثة
وفقًا لـ ويسنجر، فإن السلوك البشري أكثر ذكاءً من سلوك الحيوان، لأن لدينا غرائز أكثر، وليس العكس. مع هذه الغرائز لدينا بالفعل كل ما هو ضروري لتحسين حياتنا. وهذا يفترض أننا مبرمَجون حتى نحقق النجاح
نظريات أخرى
هناك أيضًا نظريات أخرى عن الغرائز البشرية، والتي تسعى إلى إنشاء نقطة وسط بين النظرية البيولوجية ونظرية الدوافع. في الأساس تُصنف هذه النظريات الدوافعَ بشكل مختلف، مع مراعاة جوانب بين نظرية وأخرى.
وفقًا لهذه المقاربات تنقسم غرائز الإنسان إلى:
• الغرائز الحيوية. وهي تشمل الغريزة الجنسية، وغريزة القتال والفرار، وهي تعادل بشكل عام غريزة البقاء.
• غرائز المتعة. هدفها هو توفير أعلى درجة من رفاه الإنسان، وهي صقلٌ لغرائز بقاء الإنسان. على سبيل المثال لا يُشرب الماء فقط من أجل البقاء، بل تُضاف إليه نكهات.
• الغرائز الاجتماعية. إنها تضم احتياجات الرفقة والسلطة والمكانة والحظوة والمِلكية.
• الغرائز الثقافية. وهي تشمل الرغبة في المعرفة والبحث والميول الفنية وما إلى ذلك.
شعبيًا يتحدث الناس أيضًا بشكل عام عن غرائز بشرية أخرى مثل غريزة الأمومة، والتي من المفترض أن تجعل النساء يُحبِبْن الأطفال دائمًا. وكذلك غريزة النفور ممّا يثير اشمئزازنا.
من بين كل هذه النظريات حول الغرائز البشرية، ما هي النظرية الصحيحة؟ في الحقيقة لا يوجد اتفاق نهائي بشأن هذه المسألة.