ألِفْياء الغرائز الإنسانية

ومع ذلك هناك أيضًا، وفقًا للتقرير الذي نشره موقع Nospensees بعض الخصائص المميّزة التي تُبعدنا عن هذا العالم البيولوجي. لقد سمعنا كثيرًا عن غريزة البقاء عند الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فإننا نعلم أنّ الانتحار حدثٌ يومي في عالم اليوم.

كما يتم أيضًا الحديث عن الغرائز الجنسية، وفي الوقت نفسه يُخبِرنا الأخصائيون بِبيانات حول العجز الجنسي أو الاختلالات الوظيفية الأخرى.

يقول أرماندو بالاسيو فالديس: "عندما يكون سائرًا بجانب هاوية في عز الليل والظلام يتخلى الفارس الحكيم عن زمام الأمور ويستسلم لغريزة الحصان".

إنّ موضوع الغرائز البشرية لا يُستنفَد ببساطة في المجال البيولوجي. إذ إن هناك سلسلة كاملة من الموجّهات الثقافية والرمزية التي تؤثر على كل هذا. في الواقع هناك أيضًا تيارات فكرية لا تتحدث عن الغرائز، بل عن الدوافع فقط؛ لذا يجب أن نلقي نظرة على هذا بمزيد من التفصيل.

النظرية البيولوجية والغرائز البشرية

من وجهة النظر البيولوجية تُعتبر الغرائز أنماط سلوك لها خصائص معيّنة كونها وراثية ومشتركة بين الأنواع بأكملها. سر وجود هذه الغرائز هو التكيف، وهي مبرمَجة في الدماغ. إنها تتيح لنا حماية أنفسنا والحفاظ عليها. فهي تنطبق على ردود الفعل الأوتوماتيكية التلقائية أو الفورية.