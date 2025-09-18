الجيش الإسرائيلي ينذر سكان مدرستين تؤويان نازحين مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بالإخلاء

"غفوة" تؤخر هبوط طائرة لأكثر من ربع ساعة
إرم نيوز

علق ركاب رحلة جوية متجهة من باريس إلى كورسيكا في الجو لأكثر من ربع ساعة بعد أن غلب النعاس مراقب حركة جوية على الأرض أثناء نوبة عمله، على ما أعلنت هيئة الطيران المدني الفرنسية.

وقالت الهيئة لوكالة فرانس برس، إنه بعد أن غفا المراقب، اضطرت رحلة "طيران كورسيكا" المتجهة من مطار باريس أورلي إلى أجاكسيو في جزيرة كورسيكا للتحليق دائريا فوق البحر الأبيض المتوسط لمدة "18 دقيقة".

وأضافت هيئة الطيران "كشف تدخل إدارة الإطفاء في المطار عند برج المراقبة أن مراقب الحركة الجوية المناوب قد غلبه النعاس في موقعه".

وبعد إيقاظ المراقب، "هبطت الطائرة بسلام"، وفق الهيئة التي أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا في "الوضع غير المعتاد".

ورغم أن نتيجة اختبار الكحول الذي أجري للمراقب كانت سلبية، "إلا أن احتمال فرض عقوبة عليه قيد الدراسة".

