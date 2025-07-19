لحظات تحبس الأنفاس.. كاتي بيري تنجو من حادث مرعب (فيديو)

في لحظات حبست الأنفاس، واجهت النجمة العالمية كاتي بيري حادثاً خطيراً كاد أن يتحوّل إلى مأساة خلال حفلها الأخير في سان فرانسيسكو، ضمن جولتها العالمية Lifetimes Tour، عندما تعطّلت بها دعامة طائرة على شكل فراشة أثناء أدائها على ارتفاع عالٍ فوق الجمهور.

ووقع الحادث بينما كانت بيري تغني أغنيتها الشهيرة "Roar"، حيث بدأت الدعامة تهتز بشكل مفاجئ وتنخفض بطريقة غير متوقعة، ما تسبب بانزلاقها جزئياً من مقعدها.

المشهد الصادم دفع الجمهور إلى إطلاق صرخات ذهول، فيما رصدت الكاميرات اللحظة المثيرة.

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وفي مقاطع الفيديو التي التُقطت من الحفل، تظهر كاتي وهي تحاول التمسّك بالحبال والخيوط الموصولة بالدعامة، فيما كانت تشير بيدها للجمهور في محاولة لطمأنتهم، قبل أن تواصل الغناء بشجاعة وتردّد جملتها الشهيرة: "وستسمعونني أزأر... أعلى من الأسد".

وعقب الحفل، علّقت بيري على الحادثة بطريقتها الساخرة من خلال خاصية "الستوري" عبر حسابها على إنستغرام، حيث نشرت صورة ضبابية لوجهها خلال لحظة الذعر، وأرفقتها بتعليق طريف قالت فيه: "تصبحين على خير يا سان فرانسيسكو".

يُذكر أن الجولة الغنائية الجديدة لنجمة البوب تشهد عروضاً ضخمة، وفقرات مسرحية تعتمد على تقنيات الطيران والمجسمات المعلّقة، ما يضيف طابعاً بصرياً مميزاً، لكنه أيضاً يتطلّب دقة وسلامة تقنية عالية.

ورغم الحادث، أثبتت كاتي بيري مجدداً احترافيتها ورباطة جأشها، حيث لم تتوقف عن الغناء للحظة، ونالت إشادة واسعة من جمهورها على شجاعتها وروحها المرحة في التعاطي مع الموقف.