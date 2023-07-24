نفذت أكبر عملية إجلاء.. اليونان تخوض حربا مع الحرائق

واعتبر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الإثنين، أن بلاده "في حرب" مع حرائق الغابات المشتعلة في البلاد، مؤكدًا بأن البلاد أمام ثلاثة أيام صعبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وستشتد موجة الحرب يوم الثلاثاء، وخصوصًا الأربعاء، حيث يتوقع أن تصل الحرارة إلى 44 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تضرب عواصف وسط البلاد وغربها قبل أن تنخفض الحرارة 6 إلى 8 درجات مئوية، بحسب مصلحة الأرصاد الجوية.

وعبّر سياح عن مخاوفهم من موجة الحر، حيث سارعوا لمغادرة البلاد بعدما وصلوا إليها بغرض قضاء إجازة الصيف، لكنهم وصفوا عمليات إجلائهم بأنها "مرعبة".

وقال أحد السياح "كان هناك آلاف الأشخاص ولم تتمكن الحافلات من المرور واضطررنا إلى السير لأكثر من ساعتين لم نتمكن من التنفس وغطينا وجوهنا لمواصلة التقدم، إنها معجزة".

واستأنفت مروحيتان وقاذفتا مياه عملياتها لمساندة فرق الإطفاء، فيما حذرت السلطات عبر رسالة على الهواتف النقالة، السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة "منازلهم احتياطًا".

وشهدت اليونان هذا الصيف أطول موجة حر تسجل في السنوات الماضية بحسب خبراء مصلحة الأرصاد الوطنية مع بلوغ الحرارة 45 درجة مئوية في وسط البلاد، نهاية الأسبوع.