"حيل تنظيف" على تيك توك قد تسبب حروقًا وانفجارات وحرائق

يحذر خبراء الصحة والسلامة من بعض حيل التنظيف المنتشرة على منصة تيك توك، والتي قد تشكل مخاطر صحية وسلامة خطيرة، مثل الحروق الكيميائية، واستنشاق غازات سامة، وحتى الانفجارات أو الحرائق. ورغم أن هذه الطرق تُروّج على أنها "آمنة" و"اقتصادية"، إلا أن العديد منها يتضمن خلط مواد كيميائية منزلية شائعة بطرق خطيرة.

الكلور مع الخل أو الليمون

وبحسب تقرير لموقع "فوربس" فإن أحد أخطر هذه الاتجاهات هو خلط المبيض (الكلور) مع الأحماض مثل الخل أو عصير الليمون. ورغم أن خلط الكلور بالخل معروف بأنه يُنتج غاز الكلور السام، والذي يسبب مشاكل في التنفس وآلامًا في الصدر، وقد يؤدي إلى الوفاة بتركيزات عالية، فإن بعض المستخدمين لا يزالون ينصحون بخلط الكلور مع عصير الليمون، والذي يسبب تفاعلًا كيميائيًا خطيرًا مماثلًا.

بيكربونات الصوديوم والخل

كما تنتشر نصائح باستخدام خليط من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) والخل لتنظيف المصارف. وعلى الرغم من أن هذا الخليط يبدو فعالًا، فإن حفظه في وعاء مغلق قد يؤدي إلى تراكم ضغط داخله وانفجاره. وحتى صبه في المصارف قد يؤدي إلى تلف الأنابيب بسبب التفاعل الناتج.

بيروكسيد الهيدروجين والخل

ومن الحيل الخطيرة أيضًا خلط بيروكسيد الهيدروجين مع الخل، وهو ما يؤدي إلى تكوين حمض بيرأسيتيك، وهو مادة حارقة يمكن أن تسبب تلف الجلد والعينين والجهاز التنفسي.

وقال الخبير في السلامة ديريك بروس "بعض هذه الحيل هي بمثابة حرب كيميائية داخل المنزل. إذ إن خلط المنتجات الخاطئة يمكن أن يخلق غازات قاتلة أو يؤدي إلى انفجارات".

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وحذر الخبراء من الاعتماد على عدد المشاهدات كمؤشر على الأمان، داعين إلى التحقق من مصادر موثوقة قبل تجربة أي خلطات كيميائية.

أقراص التنظيف في القلاية الهوائية

كما حذر مهندسون من مخاطر كهربائية في بعض الحيل الأخرى، مثل فيديو نال أكثر من 43,000 مشاهدة، يقترح تنظيف القلاية الهوائية بوضع قرص غسيل الصحون والماء وتشغيل الجهاز، وهو ما قد يؤدي إلى تلفه واندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

وينصح الخبراء دائمًا باتباع تعليمات الشركات المصنعة والإرشادات الرسمية، مؤكدين أن الانتشار الواسع لا يعني الأمان.



