ما هو الاسم القديم لأفريقيا؟
أفريقيا، مهد البشرية، هي ثاني أكثر القارات اكتظاظًا بالسكان بعد قارة آسيا، ونفس الشيء بالنسبة لمساحتها، ولكن ما هو الاسم القديم لهذه القارة؟.
مع مساحتها التي تبلغ أكثر من 30 مليون كيلومتر مربع (بما في ذلك الجزر) وحوالي 1,2 مليار نسمة تعتبر أفريقيا قارة غنية بالتنوع العرقي واللغوي والثقافي والديني. في الواقع تم العثور على أقدم بقايا من جنسنا البشري في أفريقيا التي تعتبر مهد البشرية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 300000 عام.
تقع هذه القارة على جانبي خط الاستواء، ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر، ومن الغرب المحيط الأطلسي. تمثل أفريقيا ما يزيد قليلاً عن 20٪ من الأراضي التي تقع فوق مستوى سطح الماء وتقدّم ثروات متنوعة كانت موضع أطماع متعددة على مرّ القرون.
أفريقيا.. هوية غامضة
لعل الاسم الحالي لأفريقيا متصل بالمصطلح اللاتيني أفريكوس (فينتوس) والذي يعني الرياح الممطرة، وهي سمة من سمات قرطاج ومنطقتها. في الواقع في ذلك الوقت استخدم الرومان كلمة أفريقيا حصريًا للإشارة إلى الجزء الشمالي من القارة. وفقًا لمراقبين آخرين، لعل اسمها تأثر بقبيلة "بنو إفرين" Banou Ifren (قبيلة أمازيغية، أي الشعوب الأصلية في شمال أفريقيا).
الجد الأوّل لهذه القبيلة هو إفري Ifri، وكل من إفري وإفرين Ifrin يشيران إلى اسم إله يقدسه المجتمع الأمازيغي. لكن جميع الخبراء لا يتفقون حول هذا الموضوع. يدعي البعض بالفعل أنّ كلمة أفريقيا أخذت اسمها من قبيلة أفريدي Afridi التي كانت تعيش بالقرب من قرطاج. ولا يزال البعض الآخر يعتقد أن اسم هذه القارة قد يكون مستوحى من لغة قبيلة البربر تافيركا Taferka التي تعني "الأرض".
الاسم القديم لأفريقيا
في الواقع وفقًا للتقرير الذي نشره موقع caminteresse يوم الإثنين، قد يكون الاسم "الأصلي" لأفريقيا هو “الكابولان” أو “الكيبولان”، Alkebulan وهو أقدم اسم استعمله السكان الأصليون. هذه الكلمة تعني حرفياً "جنة عدن" أو "أم البشرية".
نقلاً عن العديد من المؤلفين، كان استخدام هذا المصطلح شائعًا على ما يبدو بين النوبيين، والموريين، والنوميديين، والقرطاجيين والإثيوبيين، أي مختلف السكان الأفارقة قبل الوجود الأوروبي.
تم استخدام ألقاب وتعبيرات أخرى على مر القرون لتسمية هذه القارة الشاسعة. حتى إنّ بعضها لا يزال يُستخدم حتى اليوم، مثل القارة السوداء (أو المظلمة) أو بلاد هام ("هام" تعني الجلود السوداء). كما نلاحظ فإن أصول اسم القارة الأفريقية متعددة، فقد تطور اسمها بمرور الوقت ولا يزال موضوعًا للعديد من الأسئلة.
ما اسم أقدم دولة في أفريقيا؟
ويضيف التقرير أنّ هذا السؤال لا يستطيع حتى المؤرخون الإجابة عليه بشكل إيجابي ونهائي. الثغرة هائلة من حيث معرفة إن كانت أفريقيا يومًا ما كلًّا متكاملًا قبل مجيء المستعمرين البرتغاليين. حتى لو تردد اسم مصر عدة مرات في كتب التاريخ وفي الكتاب المقدس، فقد تم ذكر إثيوبيا أيضًا. بالإضافة إلى ذلك فإذا كان هناك دولة أخرى معترف بها أيضًا من قبل المؤرخين فهي إمبراطورية ماندينكا القديمة، وخاصة مالي الحالية. لذلك من الناحية التاريخية نسجل بأنّ أقدم بلدان القارة الأفريقية هي تلك التي استشهد بها المؤرخون:
• مالي
• مصر
• إثيوبيا