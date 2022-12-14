ما هو الاسم القديم لأفريقيا؟

أفريقيا، مهد البشرية، هي ثاني أكثر القارات اكتظاظًا بالسكان بعد قارة آسيا، ونفس الشيء بالنسبة لمساحتها، ولكن ما هو الاسم القديم لهذه القارة؟.

مع مساحتها التي تبلغ أكثر من 30 مليون كيلومتر مربع (بما في ذلك الجزر) وحوالي 1,2 مليار نسمة تعتبر أفريقيا قارة غنية بالتنوع العرقي واللغوي والثقافي والديني. في الواقع تم العثور على أقدم بقايا من جنسنا البشري في أفريقيا التي تعتبر مهد البشرية، والتي يعود تاريخها إلى أكثر من 300000 عام.

تقع هذه القارة على جانبي خط الاستواء، ويحدها من الشمال البحر الأبيض المتوسط​​، ومن الشرق المحيط الهندي والبحر الأحمر، ومن الغرب المحيط الأطلسي. تمثل أفريقيا ما يزيد قليلاً عن 20٪ من الأراضي التي تقع فوق مستوى سطح الماء وتقدّم ثروات متنوعة كانت موضع أطماع متعددة على مرّ القرون.

أفريقيا.. هوية غامضة

لعل الاسم الحالي لأفريقيا متصل بالمصطلح اللاتيني أفريكوس (فينتوس) والذي يعني الرياح الممطرة، وهي سمة من سمات قرطاج ومنطقتها. في الواقع في ذلك الوقت استخدم الرومان كلمة أفريقيا حصريًا للإشارة إلى الجزء الشمالي من القارة. وفقًا لمراقبين آخرين، لعل اسمها تأثر بقبيلة "بنو إفرين" Banou Ifren (قبيلة أمازيغية، أي الشعوب الأصلية في شمال أفريقيا).