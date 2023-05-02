ألمانيا: الدول الغنية ستفي بتعهدات بشأن المناخ قيمتها 100 مليار دولار

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الثلاثاء، إن الدول الغنية في سبيلها هذا العام للوفاء بتعهداتها المتأخرة للدول النامية بتمويل قضايا المناخ بمبلغ 100 مليار دولار.

وأضافت بيربوك أن الدول المانحة اجتمعت أمس الإثنين لبحث التقدم المحرز في سبيل الوفاء بوعود قطعتها في عام 2009 بتحويل 100 مليار دولار سنويا بدءا عام 2020 إلى الدول التي تتعرض لآثار تغير المناخ الشديدة بشكل متزايد.

وقالت في اجتماع في برلين لمناقشة الجهود المبذولة ضم ممثلين عما يزيد على 40 دولة: "الخبر السار هو أننا على ما يبدو على الطريق الصحيح للوصول أخيرا إلى 100 مليار دولار هذا العام".