عشوائيات عدن.. تحدٍ وجودي يهدد بجرف مناطق سكنية

وأكد أن المدينة الساحلية المطلّة على مشارف مياه البحر العربي معرّضة للكوارث الطبيعية؛ بسبب التغيّرات المناخية التي تشهدها مؤخرًا، إلى جانب تزايد البنيان غير المدروس والعشوائي، الذي جاء على حساب مجاري السيول والأودية، التي تضيّق انسيابية المياه الجارية وترفع حركتها التدميرية بشكل أكبر، ما يعرض حياة الناس للخطر".

وبعد أن باتت مديريات عدن القديمة: صيرة والمعلا والتواهي، في حالة ازدحام كبير لا يحتمل أي نمو عمراني جديد، ملأت رقعة العشوائيات سفوح الجبال المطلّة عليها، وانتقلت كثافتها إلى المناطق الأخرى، وسط تدهور للأوضاع الاقتصادية وارتفاع معدلات مستويات النزوح الداخلي إلى المدينة، وتفاقم أزمة السكان.

سدود عشوائية

من جانبه، يرى مدير مكتب وزارة الزراعة والريّ في عدن، المهندس عيدروس السليماني، أن عدن مقبلة على كارثة طبيعية كبرى، بعد توسّع المناطق العشوائية في مجرى "الوادي الكبير" في منطقة الحسوة، جنوب غرب عدن، إلى أن وصلت نسبتها إلى 100% من حجم مساحة ضفتي الوادي البالغة نحو 500 متر، وتحولت إلى سدّ يعترض طريق السيول المتوقع جريانها في ظل حالة التقلبات الطبيعية، ما يهدد بإزالة هذه المباني في الوادي وإحداث أضرار جسيمة في المناطق المجاورة المنخفضة، كمدينتي "إنماء" و"التقنية" السكنيتين، ومديريات المنصورة والشيخ عثمان، في حال هطول أمطار غزيرة شبيهة بما حدث في العام 1982، والتي أدت إلى كارثة كبيرة، رغم انسيابية الوادي وقتئذ.

وقال السليماني، لـ"إرم نيوز"، إن بعض المنازل والمشاريع الاستثمارية المبنية وسط الوادي مصروفة من قبل جهات حكومية، رغم وقوعها في مكان خطير يُحظر البناء فيه، وإن ذلك جعل المنطقة الحرة في عدن والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني تتبادلان الاتهامات بشأن صرف الأراضي في تلك المناطق، خلال اجتماعات اللجنة المشكّلة مؤخرًا لمعالجة الاستحداثات العشوائية في مجرى الوادي الكبير، وذلك ناجم عن تشابك الصلاحيات بين الهيئات الحكومية.

وأشار إلى أهمية تحديد مجرى "الوادي الكبير" القادم من محافظة لحج، وبناء جدران على ضفتيه، وإزالة كل ما بداخله من استحداثات، وترك كل من هم داخل المجرى إذا كانوا يرفضون مغادرته يواجهون مصيرهم. والذين صُرفت لهم أراضٍ بشكل رسمي، يجب على الجهة التي صرفت أن تقوم بتعويضهم، أو المهندس الذي قام بعملية الإسقاط في تلك المنطقة وهو يعلم أنها مجرى وادٍ.

إجراءات عاجلة

من جانبه، يشير وكيل محافظة عدن لقطاع المشاريع، المهندس غسان الزامكي، إلى أن سبب انتشار البناء العشوائي هو عدم وجود مخططات سكنية. وقال إن الاستحداثات العشوائية في مجاري السيول والأودية تعود إلى مرحلة ما بعد حرب مليشيات الحوثيين على عدن، في العام 2015؛ "بسبب عدم وجود الدولة بشكل مباشر عقب انقضاء الحرب، والكثير من الناس استغلوا الوضع وبنوا بشكل عشوائي، ولا أعتقد أن لديهم تصاريح رسمية للبناء".

وفيما يخص دور السلطات المحلية في مواجهة هذه المشكلة المتنامية، أكد الزامكي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنها قامت بعدة حملات لإزالة العشوائيات، ونفذت حملات توعية بمخاطر البناء في مجاري السيول، "لكن لدينا مشكلة في الثقافة، ثقافة الناس أصبحت سيئة.. ومن الصعب أن تتحمل الدولة بشكل منفرد مسؤولية ذلك، يا أخي إذا كان المواطن لا يخاف ويأتي ليبني في مجرى سيل، وهو يعلم أنه مجرى سيل، بالتالي هذه مصيبة، يبني في مكان حصلت فيه كارثة ومات فيه أناس".