الكويت تصدر جدولاً فريداً لمواعيد قطع الكهرباء عن المنازل

أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم الخميس، جدولاً فريداً لمواعيد انقطاع الكهرباء عن المنازل بالتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة والاستهلاك الذي استدعى الترشيد.

وقالت الوزارة، إن الجدول يحدد المناطق التي قد يتم انقطاع التيار الكهربائي عنها خلال فترة الذروة تباعاً من الساعة 11 صباحاً إلى 5 مساءً، لمدة تتراوح بين الساعة إلى ساعتين في حال استدعت الحاجة إلى ذلك.

وأوضحت أن توقيت القطع المبرمج سيتم الإعلان عنه لكل منطقة قبل موعد الفصل بساعة عبر حسابات الوزارة الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت الوزارة عن أول تطبيق لجدول القطع، وقد شمل منطقتي مزارع الوفرة ومزارع العبدلي، بحيث يبدأ في تمام الساعة 12 ظهراً لمدة ساعتين.

وشملت المناطق المستهدفة في جدول الترشيد، نحو 30 منطقة موزعة على محافظات البلاد الست.

وشهدت البلاد التي تقارب فيها الحرارة حالياً نحو 50 درجة مئوية، انقطاعاً مفاجئاً أمس الأربعاء، عن بعض المناطق، قبل أن تناشد وزارة الكهرباء السكان، بالتعاون معها وترشيد الاستهلاك بشكل طوعي.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عطلاً في إحدى محطات التوليد تسبب في تراجع إنتاج الكهرباء بالتزامن مع ارتفاع قياسي في الاستهلاك.

وأثار قطع الكهرباء ردود فعل واسعة ومستمرة منذ يوم أمس، وسط تباين في آراء الكويتيين بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث ساند فريق منهم وزارة الكهرباء، ودعا لترشيد الاستهلاك وتشغيل أجهزة تكييف حديثة لا تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء، وإطفائها في الأماكن غير المستخدمة.

فيما أبدى فريق آخر غضبه من قطع الكهرباء بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد والمنطقة عموماً.

وتفتقد الكويت لنظام الشرائح المنزلية في استهلاك الكهرباء المتبع في العديد من دول العالم؛ ما يسمح للمشتركين استهلاك الكهرباء بالتعرفة ذاتها مهما كانت كميات الكهرباء التي يستهلكونها.