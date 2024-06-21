الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت يحرج فتاة عربية (فيديو)
وضعت فتاة عربية نفسها في موقف شديد الحرج، بعدما وقف لالتقاط صور تذكارية مع الممثل وعارض الأزياء التركي الشهير بوراك أوزتشيفيت.
وكان الممثل التركي يستقبل معجبيه لالتقاط الصور التذكارية معهم، خلال زيارته إحدى الدول العربية، إلا أن الفتاة التي كانت ترتدي النقاب تعرضت لصدمة كبيرة.
وبعد حصولها على عدة صور مع فنانها، حاولت الفتاة، التي كانت ترتدي النقاب والعباءة، أن تحصل على لقطة خاصة بها تخلدها في سجل ذكرياتها.
وأشارت الفتاة بيدها بعلامة "نصف قلب" أمام بوراك أوزتشيفيت انتظاراً منها أن يقوم هو بعمل ذات الحركة لإكمال القلب، وهي إشارة متعارف عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتجاهل الممثل التركي إشارة الفتاة وتحدث معها بما يفيد بعدم رغبته في أداء تلك الحركة معها، وهو ما جعلها في قمة الصدمة والحرج، لتغادر منصة التصوير على الفور.
وأشعلت تلك اللقطة، التي وثقها مقطع مصور، انتشر بشكل هائل، عبر منصات التواصل الاجتماعي، موجة من السخرية والجدل والنقد، بحق الفتاة.
وانقسم المعلقون ما بين مشيد بموقف الممثل التركي الذي احترم لباس الفتاة ونقابها، وبين مستنكر وغاضب من فعلة الفتاة وعدم تقديرها للموقف بالشكل الصحيح، وبين ساخر من التقاط الفتاة للصور وهي تخفي كامل ملامحها.