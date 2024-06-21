الممثل التركي بوراك أوزتشيفيت يحرج فتاة عربية (فيديو)

وضعت فتاة عربية نفسها في موقف شديد الحرج، بعدما وقف لالتقاط صور تذكارية مع الممثل وعارض الأزياء التركي الشهير بوراك أوزتشيفيت.

وكان الممثل التركي يستقبل معجبيه لالتقاط الصور التذكارية معهم، خلال زيارته إحدى الدول العربية، إلا أن الفتاة التي كانت ترتدي النقاب تعرضت لصدمة كبيرة.

وبعد حصولها على عدة صور مع فنانها، حاولت الفتاة، التي كانت ترتدي النقاب والعباءة، أن تحصل على لقطة خاصة بها تخلدها في سجل ذكرياتها.