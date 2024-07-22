أعلنت في مصر، فجر الاثنين، وفاة المخرج المسرحي محمد سالم نائب رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر إقامة جنازة سالم بعد ظهر الاثنين، في مسجد "فاطمة الشربتلي" بالعاصمة القاهرة.

وأعلنت ابنة المخرج الراحل عن وفاة والدها من خلال منشور نشرته عبر حسابها في "فيسبوك".

وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي المخرج محمد سالم، ونائب رئيس الأوبرا سابقًا، ستقام صلاة الجنازة غدًا بعد صلاة الظهر في مسجد فاطمة الشربتلي".

يذكر أن المخرج محمد سالم هو أحد كبار مخرجي المسرح في مصر، فضلاً عن كونه ممثلاً مسرحياً وسينمائياً له العديد من الأعمال الناجحة.

درس الراحل الإخراج في جامعة كاليفورنيا، وحصل على شهادة البكالوريوس منها، وعمل مساعد مخرج في العديد من الأعمال الأمريكية قبل أن يعود إلى مصر، ويعمل ممثلاً في أكثر من فيلم سينمائي وعمل مسرحي.

اتجه سالم للإخراج، وأخرج عدة أفلام سينمائية، إلى جانب العديد من اسكتشات فرقة "ثلاثي أضواء المسرح".