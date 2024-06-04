مساعدة كانييه ويست السابقة تتهمه بالتحرش الجنسي

رفعت مساعدة مغني الراب الشهير كانييه ويست السابقة دعوى قضائية ضده تتهمه فيها بالتحرش الجنسي، وإنهاء خدماتها بشكل غير مشروع، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها موقع Page Six المهتم بأخبار المشاهير.

وفي الملف، قالت "لورين بيسكيوتا" إنها بدأت العمل مع مغني الراب في يوليو 2021، بينما كان يستعد لإطلاق خط أزياء "ييزي" Yeezy الخاص به.

وأكدت أن كانييه عرض عليها مليون دولار مقابل الوظيفة، لكن بشرط أن تكون متاحة على مدار 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع، الأمر الذي وافقت عليه دون تردد.

وفي الدعوى القضائية التي رفعتها، أوضحت بيسكيوتا أنها كانت تجني أيضًا مليون دولار إضافية من حسابها في موقع للمواد الإباحية، إلى أن طلب منها ويست، أن تكون "أقرب إلى الله" وأن تحذف حسابها في عام 2022. وفي المقابل، رفع راتبها إلى 2 مليون دولار سنويًّا للتعويض عن الدخل المفقود.