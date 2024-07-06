اعتقلت السلطات المغربية، مساء أمس الجمعة، 6 شبان بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي وهم يرقصون بالسيوف في إحدى حفلات "بوجلود"، في منطقة "سيدي بيبي" بإقليم "اشتوكة أيت باها".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن عمليات البحث والتحري الميداني، مدعومة بالخبرات التقنية التي تتبعت المقطع المتداول، مكنت من تحديد هوية ستة أشخاص يشتبه بتورطهم في ارتكاب هذه الأفعال وتوقيفهم.

وأُودِع المشتبه بهم في مركز الشرطة، بانتظار إحالتهم إلى النيابة العامة؛ من أجل الكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، في حين ما زال البحث جاريا لتوقيف باقي المتورطين.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الأشخاص وهم يحملون أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، ويرقصون في إحدى حفلات "بوجلود"؛ مما أثار غضبا، وسط مطالبات بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.