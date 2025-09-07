على غرار "سوزي الأردنية" وأخواتها.. القبض على "سمراء بغداد" في العراق

أحالت السلطات العراقية مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمي نفسها "سمراء بغداد"، إلى القضاء بتهمة نشر محتوى هابط.

وجرى توقيف براء عطا الله عودة "سمراء بغداد"، ضمن إجراءات "لجنة المحتوى الهابط" التابعة لوزارة الداخلية، قبل إحالتها للقضاء العراقي.

وتنفذ الأجهزة الأمنية العراقية منذ أشهر حملة واسعة استهدفت عشرات من صناع المحتوى على المنصات الرقمية، على غرار الحملة التي تنفذها الداخلية في مصر.

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على العشرات من مشاهير منصات التواصل أبرزهم "سوزي الأردنية" ونورهان حفظي و"علياء قمرون"، إلى جانب عدد من الراقصات.

وشملت الحملة توقيف أشخاص اشتُهروا بمقاطع مصورة اعتُبرت "مسيئة للذوق العام" أو "خادشة لقيم المجتمع"، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع العراقي بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها خطوة للحد من الانفلات الرقمي، ومعارضين يرون فيها تضييقاً على حرية التعبير.

وتستند وزارة الداخلية في هذه التحركات إلى مذكرات قبض قضائية، وتشير إلى أنها تسعى عبر هذه الحملة إلى "تنظيم الفضاء الإلكتروني" ومنع استغلال المنصات في الترويج للسلوكات غير المقبولة اجتماعياً.

وسمراء بغداد برزت في السنوات الأخيرة كصانعة محتوى مثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً عبر فيديوهات قصيرة تعتمد على الإطلالة الشخصية والحوارات الجريئة مع متابعيها.

وغالباً ما كانت تسعى لإثارة الانتباه من خلال المبالغة في المظهر أو استخدام عبارات ساخرة ومباشرة تعتبرها شريحة واسعة من الجمهور "مسيئة للذوق العام".