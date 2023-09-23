انهيار طريق سريع في السويد
أصيب 3 أشخاص بجراح طفيفة إثر انقلاب مركبة بسبب انهيار طريق سريع، اليوم السبت، قرب غوتنبرغ جنوب غرب السويد، بحسب خدمات الطوارئ والشرطة.
وفُتح تحقيق للكشف عن صلة محتملة للانهيار، الذي وقع قبيل الساعة الثانية صباحًا، بموقع بناء مجاور.
وقال مدير خدمات الطوارئ في غوتنبرغ، دانييل ليكليد، في بيان إن انزلاق التربة "أضر بنحو 10 مركبات، ومنطقة غابات، ومنطقة تجارية تضم محطة وقود، ومطعمًا للوجبات السريعة".
وأوضحت خدمات الطوارئ أن المنطقة الأكثر تضررًا تمتد على مسافة بطول 100 متر، وعرض 150 مترًا، لكن انزلاق التربة طال بمجمله مساحة بطول 700 متر، وعرض 200 متر تقريبًا.
من جانبه، قال متحدث باسم الشرطة إن 3 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى لإصابتهم "بجراح طفيفة" عقب الانهيار الذي وقع في ستينونغسوند، البعيدة 50 كيلومترًا شمال غوتنبرغ.
وأظهرت صور نشرتها وسائل الإعلام المحلية حفرة كبيرة تمتد لأكثر من 100 متر، وعدة شاحنات متضررة ومنقلبة، وحافلة هوت في حفرة.
وأضافت خدمات الطوارئ: "احتاج العديد من الأشخاص لمساعدة رجال الإطفاء والمروحيات للخروج من سياراتهم في منطقة انزلاق التربة".
بدوره، قال سائق الشاحنة المركونة في موقف سيارات في المنطقة، أولادزيسلو ميكلاش، لإذاعة "P4 Väst"، إنه استيقظ عندما بدأت شاحنته في الانزلاق، موضحًا: "بدأت الشاحنة تتحرك، ولم أفهم ما يحدث".