انهيار طريق سريع في السويد

أصيب 3 أشخاص بجراح طفيفة إثر انقلاب مركبة بسبب انهيار طريق سريع، اليوم السبت، قرب غوتنبرغ جنوب غرب السويد، بحسب خدمات الطوارئ والشرطة.

وفُتح تحقيق للكشف عن صلة محتملة للانهيار، الذي وقع قبيل الساعة الثانية صباحًا، بموقع بناء مجاور.

وقال مدير خدمات الطوارئ في غوتنبرغ، دانييل ليكليد، في بيان إن انزلاق التربة "أضر بنحو 10 مركبات، ومنطقة غابات، ومنطقة تجارية تضم محطة وقود، ومطعمًا للوجبات السريعة".