القبض على عراقي سرق 16 كيلوغراماً من الذهب في بغداد

أطاح قسم مكافحة إجرام الأعظمية في العاصمة بغداد، بسارق نفّذ عملية سطو ليلية على محل لبيع المصوغات الذهبية استولى خلالها على نحو 16 كيلوغراماً من الذهب، تقدر قيمتها بنحو 3 ملايين دولار أمريكي.

ووفق بيان أمني، فقد تبين أن الجاني تسلل إلى المحل من خلال دار مهجورة تقع خلفه، حيث قام بإحداث فتحة في الجدار الفاصل، لينفذ من خلالها إلى داخل المحل وينفذ جريمته بدقة.

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وأوضحت مديرية الشرطة، أن "تحليل كاميرات المراقبة كشف طريقة هروب المتهم باستخدام سيارة نوع (أكسنت)، ومن خلال تتبع مسار العجلة تم ضبطها مع سائق الأجرة الذي أوصل الجاني إلى منطقة الصليخ، وقدم إفادته أمام فريق التحقيق".

وأكدت أنه "بعد تشكيل فريق عمل مشترك واستحصال الموافقات القضائية، نفذت عملية مداهمة سريعة أسفرت عن القبض على المتهم وضبط كامل المصوغات الذهبية المسروقة بحوزته".

وأشارت إلى أن "المتهم اعترف صراحةً خلال التحقيق بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وإيداعه التوقيف لاستكمال التحقيق وعرضه على القضاء".