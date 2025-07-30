إجلاء السكان في كولومبيا بعد زلزال كامتشاتكا

أمرت السلطات الكولومبية، يوم الأربعاء، بإجلاء السكان من المناطق الساحلية المنخفضة في مقاطعتي تشوكو ونارينيو، الواقعتين على المحيط الهادئ، وذلك بعد تلقيها تحذيراً من احتمال حدوث تسونامي ناجم عن زلزال قوي ضرب قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

وأوضحت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث عبر "إكس" أن الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة، استدعى إصدار "تحذير من تسونامي" للمناطق المذكورة، مع التوصية بالإخلاء الوقائي للشواطئ والمناطق المعرضة للخطر.

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وبحسب وكالة "فرانس برس"، أكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار تدابير السلامة الوقائية لتفادي أي خسائر محتملة.