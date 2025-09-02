تفاصيل سفر محمد منير إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية

أثارت تصريحات الفنان المصري الكبير محمد منير حول سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية اعتيادية حالة من التفاعل الواسع، تخللتها مشاعر القلق من محبيه ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خاصةً مع اقتراب توقيت الرحلة من وعكته الصحية الأخيرة، التي تسببت في تأجيل حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، في أغسطس الماضي.

وبرغم تأكيد منير المُلقب بـ "الكينغ" في تصريحاته الأخيرة أن رحلته لا تحمل طابعًا علاجيًا مباشرًا، وأنه اعتاد مثل هذه الفحوصات في ألمانيا منذ سنوات، إلا أن الجمهور لم يخفِ مخاوفه، معتبرًا أن تزامن السفر مع الأزمة الصحية الأخيرة يُثير التساؤلات حول حالته الصحية الحقيقية.

وفي تصريح خاص لـ "إرم نيوز" من مصدر إعلامي مقرّب من الفنان محمد منير، أوضح أن سفر الفنان محمد منير إلى ألمانيا لإجراء فحوصات دورية صحيح، مشيرًا إلى أن حالته الصحية مستقرة، لكن هناك مضاعفات طبيعية تلازمه بسبب تقدمه في العمر، ما يستدعي المتابعة الطبية المستمرة.

وأضاف المصدر أن قرار السفر جاء بعد مشاورات مع الأصدقاء والمقربين، وأن رحلة الفحوصات تأتي أيضًا بعد انقطاع زياراته لشهور طويلة عن ألمانيا، التي اعتاد إجراء مراجعاته الطبية فيها منذ سنوات.

واختتم المصدر حديثه بالإشارة إلى أن زيارة محمد منير الحالية إلى برلين لن تستغرق أكثر من أسبوع، وهي مخصصة للاطمئنان فقط، إضافةً إلى تغيير الأجواء التي يرى فيها الفنان فرصة للراحة الذهنية والجسدية، تمهيدًا لعودته القريبة إلى نشاطه الفني، عقب قضاء إجازة قصيرة في إحدى الدول الأوروبية أيضًا، وفق تعبيره.