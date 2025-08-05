بعد نقله للعناية المركزة.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

أثار تعرض الفنان المصري محمد صبحي لوعكة صحية صباح اليوم الثلاثاء حالة من القلق بين جمهوره ومحبيه، عقب نقله إلى المستشفى ودخوله غرفة الرعاية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وأكدت مصادر مقربة من الفنان أن حالته الصحية مطمئنة ولا تدعو للقلق، موضحة أن دخوله إلى الرعاية المركزة جاء كإجراء احترازي، حيث كان صبحي في كامل وعيه عند وصوله المستشفى، ولم يفقد إدراكه في أي لحظة.

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وأشارت المصادر إلى أن الفنان دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية الروتينية والاطمئنان على حالته، ومن المتوقع أن يغادره قريبًا بعد استقرار وضعه الصحي.

من جانبه، أوضح جمال صبحي، شقيق الفنان ومدير فرقته المسرحية، أن محمد صبحي يتمتع بصحة جيدة حاليًا، وأن ما حدث كان نتيجة إغماء مؤقت بسبب الإجهاد الناتج عن الضغوط الكبيرة التي يبذلها في متابعة مراحل تنفيذ أعماله المسرحية الجديدة.

فيما حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، على طمأنة الجمهور بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أنه يتابع الأمر بنفسه وسط اهتمام كبير من الفريق الطبي بالمستشفى الذي نُقل إليه، مشيرًا إلى أنه سيعود إلى منزله خلال ساعات قليلة.

وكان الفنان محمد صبحي قد تعرض لوعكة صحية قبل أيام، وحرص وقتها على الظهور في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على فيسبوك لطمأنة جمهوره، مؤكدا أن ظهوره جاء استجابة لرغبتهم، لافتًا خلال البث المباشر إلى أنه لا يزال في مرحلة التعافي ويتلقى العلاج اللازم، موضحًا أن تدهور حالته الصحية مؤخرًا جاء نتيجة ضغوط عصبية ونفسية شديدة بسبب الأحداث الإنسانية المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة والعالم.