مصر.. أب يقتل طفلته ويُنهي حياته بعد طعن زوجته

شهدت مدينة زفتى بمحافظة الغربية في مصر، فاجعة أسرية مروّعة، بعدما أقدم رجل على إنهاء حياة رضيعته التي لم تتجاوز ثمانية أشهر، ثم أنهى حياته بالقفز من الطابق الخامس، وذلك عقب اعتدائه على زوجته بسلاح أبيض وإصابتها بجروح بالغة، في مشهد مأساوي هزّ الشارع المصري.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى مشادة كلامية نشبت بين الزوج، الذي يعمل ميكانيكيًّا، وزوجته داخل منزلهما، تطورت إلى اعتداء عنيف، أقدم خلاله على طعنها باستخدام آلة حادة، متسببًا في إصابتها بجروح خطيرة، قبل أن يُلقي بنفسه وبطفلته الرضيعة من شرفة الشقة بالطابق الخامس؛ ما أسفر عن مصرعهما في الحال.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط رجل ورضيعة من شرفة أحد العقارات السكنية بدائرة قسم شرطة زفتى، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية برفقة سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الزوج هو من ألقى بنفسه ورضيعته من الشرفة، عقب تنفيذه جريمته في حق زوجته، وتم نقل جثمان الأب والرضيعة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، فيما نُقلت الزوجة المصابة إلى مستشفى زفتى العام لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على الملابسات والدوافع، كما قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثمانين وبيان الأسباب الدقيقة للوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.