هل تعود ياسمين عبد العزيز إلى طليقها أحمد العوضي؟

كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن محاولات بينها وبين طليقها أحمد العوضي، ليعودا إلى بعضهما مجددا.

وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "الأزمة الصحية التي ألمّت بالفنان أحمد العوضي كانت بداية تواصل جديدة بينه وبين ياسمين، إذ إنهما على اتصال ببعضهما منذ ذاك الحين".

لكن المصدر، توقع أن تكون عودتهما خلال الفترة الحالية "أمر صعب"، لكنها في المستقبل ممكنة.