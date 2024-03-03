هل تعود ياسمين عبد العزيز إلى طليقها أحمد العوضي؟
كشف مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عن محاولات بينها وبين طليقها أحمد العوضي، ليعودا إلى بعضهما مجددا.
وأضاف المصدر لـ"إرم نيوز"، أن "الأزمة الصحية التي ألمّت بالفنان أحمد العوضي كانت بداية تواصل جديدة بينه وبين ياسمين، إذ إنهما على اتصال ببعضهما منذ ذاك الحين".
لكن المصدر، توقع أن تكون عودتهما خلال الفترة الحالية "أمر صعب"، لكنها في المستقبل ممكنة.
وأثار العوضي الشكوك أخيرا حول عودته لزوجته السابقة ياسمين، بعدما شارك فيديو يجمع بينهما في أحد الأعمال الفنية.
وانفصل الفنانان المصريان بشكل مفاجئ، إذ أعلنا طلاقهما عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي قبل أسابيع قليلة، بعد زواج دام 4 سنوات.
وعقب نحو أسبوع من الطلاق، تعرَّض العوضي لوعكة صحية طارئة نقل على إثرها للمستشفى، حيث عادته ياسمين واطمأنت على حاله، قبل أن يسمح له الأطباء بالمغادرة.