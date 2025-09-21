سلطعون في أذن طفل مؤثرة شهيرة يشعل "تيك توك" (فيديو)

أثار ابن المؤثرة ومصممة الأزياء الشهيرة كيتسيا ميتري، حالة من الرعب والصدمة، فور انتشار مقطع فيديو، وثقته والدته يتضمن تعرضه لحادث غير معتاد على الشاطئ حيث دخل في أذنه سلطعون، ما تسبب في تلقيه رعاية طبية.

وحسبما أفادت وسائل إعلام، فإن الطفل يدعى بيدرو، وكان قد قضى يومًا مع أسرته على الشاطئ في المكسيك، لكنه بدأ بعد العودة يشكو من آلام غريبة، وشيء يتحرك داخل أذنه، وهذا ما أثار قلق والدته، لتصطحبه إلى مركز صحي قريب لتوقيع الكشف عليه.

وتبين أن الآلام الغريبة التي كان يشكو منها نجل المؤثرة التي يتابعها أكثر من نصف مليون متابع على منصة التيك توك، سببها سلطعون تسلل إلى أذنه، ما أدى إلى انزعاجه.

وأصيبت كيتسيا ميتري، بحالة من الذهول، قررت معها توثيق لحظة استخراج السلطعون، حيث بدأ الطفل خائفًا وسأل: "هل سأُصبح أعمى؟"، بينما كانت والدته تحاول تهدئته، وبعد إخراج السلطعون، ظهر وهو يتحرك فوق السرير الطبي.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro *ningún cangrejo fue herido en la grabación de este video *Pedro me pidió que lo grabara ♬ original sound - Kitzia Mitre

وسرعان ما انتشر الفيديو الذي وثقته الأم على منصات التواصل الاجتماعي، فور نشره، ليحقق أكثر من 22 مليون مشاهدة على تيك توك وحدها، وأثار موجة كبيرة من التعليقات.

من جانبها، علقت كيتسيا ميتري بالقول: "خوف جديد ظهر إلى العلن، سلطعون داخل أذن بيدرو، من النادر جدًا أن يحدث ذلك، لكنه حدث بالفعل".

وواصلت تعليقها مازحة: "لم يتعرض أي سلطعون للأذى خلال هذا الفيديو".