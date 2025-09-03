بسبب "نزوة".. ترف التقي تجدد هجومها على دريد لحام (فيديو)

جددت الفنانة اللبنانية ترف التقي هجومها على الفنان السوري دريد لحام بسبب تصريحاته التي وصف فيها زواجه من والدتها الفنانة السورية صباح الجزائري بأنه "كان نزوة وخطأ" و"من ثم انسحب منه سريعا".

وقالت ترف التقي إن "لحام كان يجب أن يتعامل بحساسية ولياقة أكثر من ذلك، خاصة أن والدتها أصبحت جدة ولديها أحفاد"، لافتة إلى أنه "في هذه المرحلة العمرية، عليه أن يراعي سنه وسن الآخرين وأن يتصرف بطريقة تراعي الكبار".

وأضافت في تصريحات إعلامية لموقع إنها "لم تهاجم دريد لحام من حيث المسيرة الفنية أو المكانة الرائدة في العالم العربي، وإنما قالت ببساطة إن الفنان يجب أن يكون إنسانا أيضا"، من حيث مراعاة ظروف الآخرين، وحساسية مكانتهم الحالية اجتماعيا ونفسيا.

وتابعت أنه "كان بإمكان الفنان الكبير انتقاء ألفاظه وتجنب ما يزعج الآخرين خاصة وأننا بإزاء ماض قديم انتهى"، لافتة إلى أن "الرد على لحام لم يكن خيارا بل واجب شخصي وإنساني".

وصباح الجزائري هي واحدة من نجمات الدراما السورية، تزوجت بعد انفصالها عن دريد لحام من رباح التقي، وأنجبت منه ثلاثة أبناء منهم ترف التقي التي احترفت التمثيل وشاركت في تقديم عدد من المسلسلات المهمة منها "دنيا"، "ورد أسود"، "خريف العشاق"، "قيد مجهول"و "خريف عمر".