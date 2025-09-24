جدل حول أنباء توقيف مرام البلوشي ومزاعم تأثرها بالكحول

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت حالة من الجدل الواسع، عقب انتشار أنباء غير مؤكدة عن توقيف الفنانة مرام البلوشي برفقة إحدى صديقاتها، وسط تضارب في المعلومات بين من يؤكد صحة الواقعة ومن يشكك فيها، في ظل غياب أي تصريح رسمي من الجهات المعنية أو أسرة الفنانة.

ووفق ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، فإن دوريات إسناد تابعة لمنطقة حولي قامت بتوقيف البلوشي وصديقتها، وأحالتهما إلى مخفر السالمية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وذلك بعد مزاعم بتواجدهما تحت تأثير الكحول أو مواد أخرى، دون توضيح طبيعة المواد أو نتائج الفحوص.

كما انتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل ظهرت فيه مرام في حالة غير طبيعية وبملابس غير مألوفة، وهو ما ربطه البعض بتعاطيها مواد مخدرة أو كحولية، فيما شكك آخرون في صحة الفيديو وظروف تصويره.

يُذكر أن مرام البلوشي أعلنت الشهر الماضي زواجها مجددًا بعد انفصالها عن زوجها السابق حسين الصالح، الذي استمر ارتباطها به لأكثر من 20 عامًا وأثمر ثلاثة أبناء، ما جعل خبر توقيفها محط اهتمام واسع على مواقع التواصل.