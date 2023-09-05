حقيقة وجود مخدرات على شكل سكاكر وحلويات في الأسواق الفلسطينية‎

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومة تفيد بوجود مواد مخدرة على شكل سكاكر وحلويات في السوق الفلسطيني، خاصة الحلقوم، وهو ما نفاه الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات.

وأكد ارزيقات أن الشرطة لم تضبط أيا من هذه الأنواع، موضحاً في بيان له، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، أنه بالمتابعة مع إدارة مكافحة المخدرات لم يثبت وجود أي مواد مخدرة على هذا الشكل، بعد انتشار شائعات وأخبار غير صحيحة، مشيرا إلى أن الشرطة لم تبلغ عن دخول أي حالة المستشفيات، تأثرت من تناول أي مواد.

ودعا المواطنين إلى التواصل مع الشرطة في حال الاشتباه بأي مادة أو أي شخص يحاول تمرير أي نوع من المواد المخدرة، مطالباً من لديه أي معلومات بالتوجه إلى أي مركز شرطة للإبلاغ عنها.