دراسة: دعاوى إخلاء المنازل تهدد أطفال أمريكا

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الرضع والصغار في الولايات المتحدة الأمريكية هم الأكثر عرضة لخطر الإخلاء من المنازل المستأجرة في أنحاء البلاد كافة، وتظهر عدم مراعاة سوق الإسكان لظروف أصحاب الدخول المتدنية.

وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون الفئة العمرية الأكبر لأولئك الذين تم رفع دعوى إخلاء ضد أسرهم، ما يعرّضهم لحالة من عدم الاستقرار في السنوات الأكثر أهمية لنموهم وتطورهم.

ولا يظهر هؤلاء الأطفال للعيان في ملفات القضايا القانونية التي تحوي أسماء المستأجرين البالغين، لكن ربط مئات الآلاف من ملفات الإخلاء بسجلات التعداد السكاني التفصيلية، قاد باحثين من جامعتي "برنيستون" و"روتجرز"، ومكتب الإحصاء السكاني، إلى التعرف على الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في هذه المنازل والبيوت.

ورغم أن الدراسة قالت إن جميع الأطفال، خاصة الصغار منهم، مهددون بخطر الإخلاء بنسب متفاوتة، إلا أنها أشارت إلى خطر أكبر يتعلق بالنسبة للأطفال من ذوي البشرة السوداء وأمهاتهم.