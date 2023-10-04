دراسة: دعاوى إخلاء المنازل تهدد أطفال أمريكا
كشفت دراسة جديدة أن الأطفال الرضع والصغار في الولايات المتحدة الأمريكية هم الأكثر عرضة لخطر الإخلاء من المنازل المستأجرة في أنحاء البلاد كافة، وتظهر عدم مراعاة سوق الإسكان لظروف أصحاب الدخول المتدنية.
وذكرت الدراسة، التي نشرت نتائجها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن الأطفال دون سن الخامسة يمثلون الفئة العمرية الأكبر لأولئك الذين تم رفع دعوى إخلاء ضد أسرهم، ما يعرّضهم لحالة من عدم الاستقرار في السنوات الأكثر أهمية لنموهم وتطورهم.
ولا يظهر هؤلاء الأطفال للعيان في ملفات القضايا القانونية التي تحوي أسماء المستأجرين البالغين، لكن ربط مئات الآلاف من ملفات الإخلاء بسجلات التعداد السكاني التفصيلية، قاد باحثين من جامعتي "برنيستون" و"روتجرز"، ومكتب الإحصاء السكاني، إلى التعرف على الأشخاص الآخرين الذين يعيشون في هذه المنازل والبيوت.
ورغم أن الدراسة قالت إن جميع الأطفال، خاصة الصغار منهم، مهددون بخطر الإخلاء بنسب متفاوتة، إلا أنها أشارت إلى خطر أكبر يتعلق بالنسبة للأطفال من ذوي البشرة السوداء وأمهاتهم.
ووجدت الدراسة أن ما يقارب من ربع الأطفال السود، الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، يعيشون في منازل مستأجرة مع أسرهم التي تواجه دعاوى قانونية بالإخلاء.
وتقول المتخصصة في علم الأوبئة الاجتماعية في أوهايو، شاونيتا جيفرسون، إن الأمهات يسردن قصصًا عن معاملة سيئة وازدراء يتعرضن له من قبل أصحاب البيوت، وكيف يتسبب ذلك بحالات اكتئاب للأطفال المتخوفين من أن يصبحوا بلا مأوى.
ويرى أصحاب العقارات أن الأطفال يتسببون بمتاعب، كالإزعاج والرسم على الجدران، كما يمثل الطفل بالنسبة للآباء صدمة مالية، تجعله أكثر عرضة لعدم المقدرة على دفع إيجار المنزل، وقد يعرض الأمهات لخطر فقدان العمل.
وترى الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، التي تمثل مالكي العقارات، أن المشكلة تكمن في نقص المساكن ذات الأسعار المعقولة، والمساعدات غير الكافية التي تقدم للمستأجرين ذوي الدخل المنخفض.
ورغم أن قضايا الإخلاء تراجعت خلال جائحة كورونا بسبب السياسات وقوانين الرعاية، إلا أن الباحثين يتوقعون عودتها للارتفاع مع وقف العمل بهذه التعليمات.
ويقول الباحثون إن عدم توفير استقرار سكن للأطفال دون سن الخامسة خصوصًا، قد يؤدي إلى تأخر جاهزيتهم للتعليم، وقد يؤثر على سلوكهم، ويعرضهم لأمراض كالاكتئاب، وانعدام الأمن الغذائي.
وأضافوا أنه "إذا أدرك صنّاع السياسات في الولايات المتحدة أن قضايا الإخلاء هي مشكلة كبيرة تؤثر إلى حد كبير على الأطفال، فإن الحلول ستتجاوز قطاع الإسكان".