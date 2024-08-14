كشف المستشار ياسر قنطوش الممثل القانوني للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن تقديمه إنذارًا لشركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات؛ لتسببها في حذف أغنيتين للفنانة من يوتيوب، مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببلاغ لطلب التعويض المالي لتسبب الشكرة في الخسارة المادية والمعنوية لموكلته.

وأضاف قنطوش في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنه تقدم لإدارة يوتيوب بالمستندات والوثائق التي تثبت صحة موقفهم القانوني كافة، مشيرًا إلى أن الأغاني ستعود إلى القناة قريبًا، بعد دراسة المنصة للمستندات وتأكدها من صحة الموقف القانوني لشيرين عبد الوهاب.

وأشار محامي شيرين عبد الوهاب إلى أن الإنذار الذي أرسله إلى شركة روتانا هو الأخير، وسيتقدم بعدها ببلاغ رسمي يطالب خلاله بالتعويض.

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وحذف موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأغنيتين الجديدتين التي طرحتهما الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب مساء أمس، بعد ساعات من طرحهما.

من جانبه، علق الشاعر المصري تامر حسين، الذي كتب معظم أغاني شيرين الأخيرة، على الأزمة بين مواطنته وروتانا، مطالبًا "العقلاء" بحل الأزمة.

وقال حسين خلال تدوينة كتبها عبر "إكس" "الاحتقان الذي حصل بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا أتمنىّ من عُقلاء ومُحبي الفن العربي التدخُل بحكمة الكبار، شيرين عبدالوهاب مخلصة وألبومها جاهز للطرح، وروتانا شركة كبيرة ورائدة في مجال الموسيقى".