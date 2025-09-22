5 قتلى من عائلة واحدة في جريمة مروعة جنوب شرقي إيران

شهدت إحدى قرى قضاء رودبار بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، جريمة مأساوية أسفرت عن مقتل خمسة أفراد من عائلة واحدة مساء الأحد.

ووفقاً لتقرير وكالة أنباء الطلبة "إيسنا" اليوم الاثنين، فقد اندلعت مشاجرة عائلية انتهت باستخدام سلاح ناري أدى إلى مقتل جميع الضحايا.

وأكد قائد شرطة محافظة كرمان، العميد "جليل موقوفه" للوكالة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الخلافات العائلية كانت الدافع وراء هذه الجريمة.

أخبار ذات علاقة 47 جريحاً بعضهم بحالة خطيرة إثر حريق شمالي إيران (فيديو)

وأضاف أن قوات الشرطة الجنائية هرعت إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، فيما صدرت أوامر خاصة للإسراع في تحديد هوية الجناة وملاحقتهم.

وتأتي هذه الحادثة تذكيرا بجريمة مشابهة شهدها قضاء سراب في محافظة أذربيجان الشرقية منتصف الشهر الجاري، حيث قتل ستة أفراد من عائلة واحدة بالرصاص نتيجة نزاع عائلي، قبل أن ينتحر شقيقان منفذا الجريمة.