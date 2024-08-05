خرج باكس، ابن أنجلينا جولي وبراد بيت، من العناية المركزة بعد تعرضه لحادث دراجة كهربائية مروع.

وبحسب الأطباء، تعرض باكس البالغ من العمر 20 عامًا لإصابة معقدة في الرأس، ويحتاج حاليًا إلى فترة طويلة من التعافي والعلاج الطبيعي.

وأكدت مصادر لمجلة "بيبول" People، أن باكس تلقى رعاية طبية ممتازة، وشكر عائلته المستجيبين الأوائل على التدخل السريع، وتجتمع العائلة حوله في هذه الأوقات الصعبة، حيث زاره إخوته وشقيقاته.

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يذكر أنه في 29 يوليو، تعرض باكس جولي بيت لحادث دراجة خطير حيث اصطدم بسيارة من الخلف، ما استدعى نقله إلى المستشفى إثر إصابة في الرأس بحسب ما أكده شهود عيان من موقع الحادث.

وقال الشهود إن باكس لم يكن يرتدي خوذة عند وقوع الحادث، ما أدى اصطدام رأسه بشدة وإصابة في وركه.