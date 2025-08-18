مطار ريغان الأمريكي يستأنف رحلاته بعد إنذار حريق

تم استئناف رحلات الإقلاع والوصول الجوية من وإلى مطار ريغان الوطني في منطقة واشنطن العاصمة، ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي، بعد أن أوقف إنذار حريق صباحاً في برج المراقبة جميع حركات الملاحة الجوية.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن الرحلات القادمة إلى المطار لا تزال تتأخر بسبب الازدحام الشديد بعد توقف الرحلات بين الساعة 10:45 صباحاً و12 ظهراً.

وتأخرت الرحلات بمتوسط 39 دقيقة بسبب الاضطراب الذي شهده المطار، على ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يوضح بيان إدارة الطيران ما إذا كان قد حدث حريق في البرج، وأشار فقط إلى أن "إنذارًا بحدوث حريق تم تفعيله في برج مراقبة الحركة الجوية"، ولكن الإدارة قالت إن البرج عاد للعمل بكامل طاقته اعتباراً من الظهر.

وشهد مطار ريغان أسوأ حادث طيران في البلاد منذُ عام 2001، عندما اصطدمت مروحية عسكرية بطائرة أمريكية في سماء العاصمة، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الـ67 الموجودين على متن الطائرتين قبل أشهر.

وأثارت هذه الحادثة، إلى جانب سلسلة حوادث أخرى وحوادث وشيكة منذ ذلك الوقت، مخاوف بشأن سلامة السفر الجوي.