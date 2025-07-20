اعتقال مشتبه به في جريمة قتل أثارت غضبا واسعا في باكستان

اعتقلت السلطات الباكستانية الأحد، مشتبها به يُعتقد أنه متورط في جريمة قتل مروعة لزوجين، بعدما أثار مقطع فيديو للحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُعتقد أن الجريمة وقعت بدافع "الشرف"، حيث تم إطلاق النار على الزوجين بسبب زواجهما عن حب، ويبدو أن الجناة قاموا بتصوير الجريمة بأنفسهم.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب" فقد وقعت الحادثة في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غرب البلاد، حيث تسود العادات والتقاليد القبلية في كثير من الأحيان.

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وقال سرفراز بجتي، رئيس وزراء إقليم بلوشستان، في بيان: "تم تسجيل قضية، واعتقل أحد المشتبه بهم بموجب قوانين مكافحة الإرهاب"، مضيفا: "سيتخذ القانون مجراه في هذه القضية الشنيعة".

من جهته، شارك وزير الدفاع، خواجة آصف، الفيديو على حسابه في منصة "إكس"، داعيا سكان الإقليم المضطرب إلى رفع أصواتهم ضد النظام "الظالم" والقمعي السائد بدلا من رفع السلاح ضد الدولة.