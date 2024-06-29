شركة تقنية سعودية تقترب من إنجاز تطبيق خرائط بديل لغوغل
أعلنت شركة "هدهد" التقنية السعودية الخاصة، عن خطوة جديدة تقربها من إنجاز مشروعها الطموح في إطلاق تطبيق خرائط محلي سيكون بديلاً لخرائط غوغل.
وقالت الشركة إنها بحاجة لتعيين مزيد من الموظفين في مختلف التخصصات التقنية، بعد أن اكتمل فريقها الأساسي، داعيةً إلى الالتحاق بالوظائف التي أعلنت عنها دون أن تشترط جنسية البلد المضيف، المملكة.
وتشمل قائمة الوظائف، خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبرامج تشغيل وتخصصات هندسية تقنية عديدة أخرى.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيصل الحميضي، إن "هدهد" التي استلهم اسمها من هدهد النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، بحاجة لأبطال أخرين بعد أن اكتملت نواة فريق الشركة على حد وصفه.
وأضاف الحميضي، أن الشركة ماضية في مشروعها بأن يكون أول منتج لها هو تطبيق خرائط وطني يساهم بسرعة التنقل والوصول.
وتعمل "هدهد" منذ أكثر من عام على مشروع تطبيق الخرائط الذي يحظى بدعم رسمي من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، ويقول القائمون عليه إن سيوفر العديد من المزايا التي لا توفرها خرائط غوغل.