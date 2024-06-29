شركة تقنية سعودية تقترب من إنجاز تطبيق خرائط بديل لغوغل

وتشمل قائمة الوظائف، خبراء في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وبرامج تشغيل وتخصصات هندسية تقنية عديدة أخرى.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، فيصل الحميضي، إن "هدهد" التي استلهم اسمها من هدهد النبي سليمان عليه الصلاة والسلام، بحاجة لأبطال أخرين بعد أن اكتملت نواة فريق الشركة على حد وصفه.

وأضاف الحميضي، أن الشركة ماضية في مشروعها بأن يكون أول منتج لها هو تطبيق خرائط وطني يساهم بسرعة التنقل والوصول.

وتعمل "هدهد" منذ أكثر من عام على مشروع تطبيق الخرائط الذي يحظى بدعم رسمي من الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية في السعودية، ويقول القائمون عليه إن سيوفر العديد من المزايا التي لا توفرها خرائط غوغل.