صحيفة: زوارق دوريات "جبل طارق" تضايق الصيادين الإسبان‎

ذكرت صحيفة "20Minutos" الإسبانية، أن الصيادين الإسبان يتعرضون لمضايقات شبة يومية من قبل زوارق الدوريات حول جبل طارق التابع لبريطانيا، في محاولة طردهم من مناطق الصيد وخصوصا الغنية بالأسماك.

وأصابت هذه المطاردات الصيادين بحالة من الغضب والاستنكار دفعتهم إلى توجيه نداء للسلطات الإسبانية للتدخل وإيقاف ما وُصف بـ"الاعتداءات"، خصوصًا أنهم يقومون بالصيد داخل المياه الدولية.

وقالت الصحيفة، إن آخر مضايقة كانت يوم أمس الثلاثاء، عندما اعترض قارب دورية لخفر سواحل جبل طارق طريق قارب الصيد الإسباني "مي دانييلا"، الذي كان يقوده أحد سكان مقاطعة قادس- الأندلس، ويظهر ذلك في فيديو سجله الصياد بنفسه ونشرته وكالة أطلس.

وأضافت الصحيفة أن خفر السواحل يقفزون على القوارب الإسبانية مدعين أن تلك مياههم، متسببين بإزعاج ومعاناة الصيادين الإسبان، "ولا يخافون من شيء"، بحسب الصيادين أنفسهم.

وفي مواجهة هذا الوضع، طالب عمدة بلدية الجزيرة الخضراء الإسبانية، Algeciras، السلطات المسؤولة عن زوارق الدوريات في جبل طارق بوقف مضايقة قوارب الصيد الإسبانية وطلب من الحكومة الإسبانية تقديم شكوى رسمية.

المصدر: صحيفة "20Minutos" الاسبانية