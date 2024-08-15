توفي شاب يمني، الأربعاء، متأثرًا بإصابته بحروق خطيرة، بعد أيام من قيامه بعملية إنقاذ بطولية لعدد من أفراد أسرته، إثر اندلاع حريق هائل في منزل العائلة بمديرية "فرع العدين"، غربي محافظة "إب"، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وذكرت مصادر أن حريقًا اندلع في المنزل لأسباب مجهولة، قبل أن تتسبب صفيحة بلاستيكية مخزنة مملوءة بمادة البنزين، في انتشار النيران بشكل واسع، ما أفقد الشاب معتز قحطان، البالغ من العمر 23 عامًا، قدرته في السيطرة على الحريق.

وذكرت المصادر أن الشاب سارع فوراً لإخراج أفراد أسرته من المنزل، ما أدى إلى إصابته بحروق شديدة في مختلف مناطق جسده، أدت لاحقًا إلى وفاته في المستشفى التي نقل إليها.

وتسبب شح المشتقات النفطية، في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي البلاد، في لجوء السكان لتخزين كميات غير قليلة منها في المنازل أو المحلات التجارية، وهو ما يتسبب بحدوث حرائق هائلة وسقوط ضحايا.