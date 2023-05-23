وفاة الإعلامي الأردني البارز غالب الحديدي

الإعلامي غالب الحديدي من مواليد 1939 ميلادي في مدينة عمان الأردنية، تخرج في كلية الحسين عام 1957 ميلادي، وحاصل على شهادة الإدارة العليا وذلك في معهد الإدارة العامة.

والتحق الراحل بالعديد من الدورات التدريبية، وتعلم على أيدي خبراء من جامعة "سيراكيون" الأمريكية، ودخل مجال الإعلام عام 1958م، كما عمل في إذاعة المملكة العربية السعودية.

يُعدُّ غالب الحديدي أحد مشاهير الأدب في الأردن، وعمل مذيعًا للأخبار في التلفزيون الأردني، واستمر فيه حتى أوائل التسعينيات، وله عدد كبير من المؤلفات، ونالَ شهرة في الوسط العربي.

وتزوَّج الإعلامي غالب الحديدي من سوسن تفاحة، وأنجبت له 3 من الأولاد: إيهاب، وعمر، وغالية.