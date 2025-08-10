نجمة "الروتين اليومي".. حسناء شعبان في قبضة الأمن المصري (فيديو)

أعلنت مصادر مصرية، ليل السبت، إلقاء السلطات الأمنية القبض على البلوغر حسناء شعبان، المعروفة بنجمة "الروتين اليومي" الذي يصفه الكثيرون بالإباحي.

وجاء إلقاء القبض على حسناء شعبان، خلال تواجدها في مدينة "رأس البر" الساحلية بمحافظة دمياط، لتصوير أحد الإعلانات، بعد بلاغات قدمها محامون ضدها، بحسب صحف مصرية.

وتواجه حسناء شعبان، تهمة "نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة وتشجع على الفسق والفجور"، عبر منصة "تيك توك".

ويقول ناشطون إن حسناء اعتادت الظهور في مقاطع مصورة عبر "تيك توك" متعمدة ارتداء ملابس تثير الغرائز علاوة على أسلوبها وتصرفاتها غير اللائقة والتي وصفها البعض بأنها "إباحية".

بالتزامن مع ذلك، ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوغر نعمة أم إبراهيم بعد بلاغات عن تقديمها مقاطع مصورة خادشة للحياء.

وقررت النيابة العامة حبس نعمة أم إبراهيم، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية.

جاء ذلك خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظاً خادشة للحياء تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف تحقيق أموال غير مشروعة.

وقالت الداخلية المصرية إن المذكورة اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أرباح مالية.

تزامن ذلك مع إعلان القبض على البلوغر الأخرى المدعوة "لوليتا"، والتي ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها في منطقة "القاهرة الجديدة"، وفق منصات مصرية.

جاء القبض على "لوليتا" على خلفية اتهامها بنشر وبث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تحريضًا على الفسق والفجور.