رغم خسارتها، لفتت مدربة اللياقة الأمريكية ماريسا تيجو، 72 عاما، الأنظار إليها بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال تكساس، بفضل مظهرها ورشاقتها.

وقالت تيجو، لمجلة "بيبول"، إن السر يكمن في تناولها طعاما "صحيا للغاية"، مضيفة: "أفضل الخضار والفواكه ودقيق الشوفان، ولا آكل الجبن أو اللحوم المصنعة أو الخبز الأبيض".

وأكدت أن مفتاج جمالها الدائم يكمن في اتباع نظام غذائي نظيف وممارسة الرياضة بانتظام.

وعلقت قائلة: "لا أنصح باتباع أنظمة حمية قاسية لأنها ربما تأتي بنتائج عكسية".

وكانت ماريسا تيجو قد حظيت بلقب "أكبر متنافسة على الإطلاق"، بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال ولاية تكساس الأمريكية.

ومع ذلك، لم تخسر تيجو تماما لقب المسابقة، فقد حصدت لقب "أفضل وجه"؛ وهي إحدى فئات المسابقة، لتغير النظرة تماما عن كبار السن.

وتأتي مشاركة المرأة السبعينية بعد أن رفعت مسابقة الجمال، في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بعض القيود عن شروط المسابقة، إذ مكنت جميع فئات العمر من المشاركة، كما سمحت للمتزوجات كذلك، والحوامل، والمطلقات.

وكانت القواعد السابقة الأصلية تنص على أن اللواتي يرغبن في المشاركة، يجب ألا يكون لديهن أطفال، وأن يكن عازبات، وأعمارهن بين 18 إلى 28 سنة.