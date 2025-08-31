استضافه رئيس الحكومة.. عمرو دياب يشعل "أضخم مسرح" في لبنان (فيديو)

أشعل عمرو دياب الأجواء خلال إحيائه حفلاً غنائياً في العاصمة اللبنانية بيروت والذي أقيم من أجله "أضخم مسرح في لبنان"، وسط اهتمام رسمي وإعلامي كبير بزيارة "الهضبة".

واستقبل اللبنانيون عمرو دياب تحت شعار "لبنان بتحبك" واستضافه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام شخصياً في منزله بمنطقة "قريطم" بالعاصمة قبل التوجه لإحياء حفله في وسط بيروت.

وصعد عمرو دياب على مسرح الحفل على أغنية "يا أنا يا لأ" وسط حالة من البهجة التي استقبله بها الجمهور والذي غنى معه على مدار ساعتين.

وقدم عمرو دياب فاصلا من أجمل أغانيه الجديدة والقديمة منها "ده لو اتساب وبحبه وأنت الحظ وقمر وما تقلقش ويتعلموا وزي مانتي".

واختتم "الهضبة" حفله الحاشد والصاخب وسط الألعاب النارية التي أضاءت سماء العاصمة اللبنانية بيروت، موجهاً التحية للحضور، ومؤكداً سعادته بالتواجد في لبنان.