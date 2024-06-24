مدينتان سعوديتان ضمن المدن الأشد حرارة في العالم

تخطت مدينتان سعوديتان حاجز الـ48 درجة مئوية في آخر 24 ساعة؛ لتحتلا موقعًا في قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة في العالم، وفق ما نقلته صحيفة سبق، اليوم الإثنين، عن بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت".

وجاءت مدينتا القيصومة والأحساء في القائمة التي تصدرتها مدينة البصرة العراقية، حيث بلغت درجة حرارتها 51.1 درجة مئوية.

كما شملت القائمة 5 مدن عراقية أخرى، إضافة إلى 3 مدن إيرانية، ومدينة عُمانية، وأخرى جزائرية، وكويتية، وإماراتية.