مدينتان سعوديتان ضمن المدن الأشد حرارة في العالم
تخطت مدينتان سعوديتان حاجز الـ48 درجة مئوية في آخر 24 ساعة؛ لتحتلا موقعًا في قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة في العالم، وفق ما نقلته صحيفة سبق، اليوم الإثنين، عن بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت".
وجاءت مدينتا القيصومة والأحساء في القائمة التي تصدرتها مدينة البصرة العراقية، حيث بلغت درجة حرارتها 51.1 درجة مئوية.
كما شملت القائمة 5 مدن عراقية أخرى، إضافة إلى 3 مدن إيرانية، ومدينة عُمانية، وأخرى جزائرية، وكويتية، وإماراتية.
وبـ49.4 درجة مئوية جاءت القيصومة في المرتبة السابعة عالميًا، فيما احتلت الأحساء المرتبة الخامسة عشرة بدرجة 48.1 مئوية.
وخلت القائمة اليومية للمدن الأشد حرارة في العالم من المدن السعودية في الأيام القليلة الأخيرة، إلا أنها عادت للقائمة مع هبوب موجة حارة، تضرب المنطقة في الآونة الحالية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذّر من موجة حارة، تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية، منها المدينة، والمنطقة الشرقية، والرياض؛ إذ تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 50 درجة مئوية.