تحرك قانوني من هاني شاكر تجاه شاعر اتهمه بالسرقة

قال الفنان المصري هاني شاكر أنه يدرس مقاضاة الشاعر الغنائي هاني عبد الموجود بعدما اتهمه بسرقة كلمات أغنية "رحماك" منه، مشيرًا إلى أنه سيطالب بتعويض مالي كبير.

وكان الشاعر هاني عبد الموجود قد تقدم ببلاغ ضد الفنان هاني شاكر وآخرين يتهمهم فيه بسرقة كلمات أغنية "رحماك" منه، بعدما عرضها على الشركة المنتجة التي رفضت إنتاجها آنذاك، ليتفاجأ بالفنان هاني شاكر وهو يغنيها.

وحفظت النياية العامة، اليوم الثلاثاء، البلاغ الذي تقدم به عبد الموجود، بعدما تبين عدم صحة ما جاء به.

وأصدر هاني شاكر بيانًا صحفيًا تعليقًا على قرار النيابة، حيث قال: "حفظ النيابة العامة لهذا البلاغ الكاذب من هذا الشخص المدعي كذبًا بلا أي دليل أو إثبات لصحة ما يدعيه على شخصي بمنتهى التطاول بوصفي سارقًا لكلام الأغنية، الذي لم أدّع أنني أنا كاتبها بل هي لشاعر عظيم هو الأستاذ محمد العامودي، ولكنه تعمد زجَّ اسمي وإلصاق تهمة السرقة به، ولذلك فهو إجراء متوقع ومنطقي، وبدوري أوجه لها كل الشكر والتحية".

وأضاف الفنان المصري: "أوجه كل اللوم والعتاب لكل المواقع التي تناولت ورددت هذا الخبر الكاذب دون الرجوع لي للتأكد من صحة الكلام الفارغ، خاصة أن المدعي شخص غير معروف الهوية والمدعي عليه فنان كبير يحرص دائمًا على سمعته ومصداقيته أمام نفسه أولاً وجمهوره ثانيًا".

وختم شاكر: "أدرس، حاليًا، التقدم للنيابة العامة لرفع دعوى ضد المذكور عن واقعة السب والقذف والإبلاغ كذبًا، وحفظ كافة حقوقه المادية والأدبية والمطالبة بالتعويض اللازم".