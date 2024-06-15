الجزائر.. حل مبتكر للتخلص من نفايات العيد

وأكدت وزارة البيئة أهمية الاستعانة بهذا التطبيق للإخطار بأي مشكلة في عملية جمع النفايات، وبالنقاط السوداء، والمفرغات العشوائية، الأمر الذي سيساهم في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

وحثت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، على ضرورة احترام قواعد إدارة النفايات من خلال جمعها في الحاويات، مؤكدة على أهمية وضع بقايا الأضاحي ومخلفاتها في الأماكن المخصصة لها، وتفادي خلطها مع النفايات الأخرى، إضافة إلى الالتزام برميها قبل مرور شاحنات نقل النفايات لتسهيل عملية جمعها على عمال النظافة.

وبالنسبة لجلود الأضاحي، دعا البيان إلى تمليحها نظرًا لما تكتسيه هذه الممارسة التقليدية من أهمية لاسيما في تقليل الروائح الكريهة، والحفاظ على جودة الجلود بهدف التمكن من استخدامها لاحقًا بعد نقلها إلى المنشآت المعالجة لاسترجاعها وتثمينها في الصناعات الجلدية وغيرها.

وفيما يتعلق بعملية النحر، أوصت الوزارة بالتعامل الحذر مع الأضحية، واحترام التدابير الصحية الشخصية كغسل اليدين بعد أي تلامس مع الحيوانات أو النفايات، مع تجنب عملية النحر العشوائي في الأحياء والأماكن العمومية، لما يشكله ذلك من ضرر على المحيط والمجتمع، داعية المواطنين إلى القيام بالنحر على مستوى المذابح المصرح بها.