تم تصويره في دبي.. تفاعل واسع مع فيديو طير يرقص بشكل مثير لجذب الإناث

تفاعل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مع فيديو للمصور الإماراتي يعقوب الحمّادي، استطاع من خلاله توثيق رقصة "جذابة" لطائر في إمارة دبي.

ويعود فيديو الرقصة، الذي نشره المصور الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، لطائر ذكر الحبارى أثناء التزاوج، حيثُ تتبع ذكور طيور الحبارى طريقة الرقص في جذب الإناث من الطيور.

ويعتبر طائر الحبارى رمز صحاري شبه الجزيرة العربية، وهو الطريدة الأولى والتراثية للصقارين، ويشكل التحدي الكبير لهم ولصقورهم، واصطياده يعطيهم الإحساس بالفخر والنصر، وفقًا لموقع "ويكيبيديا".