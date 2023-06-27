تم تصويره في دبي.. تفاعل واسع مع فيديو طير يرقص بشكل مثير لجذب الإناث
تفاعل نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، مع فيديو للمصور الإماراتي يعقوب الحمّادي، استطاع من خلاله توثيق رقصة "جذابة" لطائر في إمارة دبي.
ويعود فيديو الرقصة، الذي نشره المصور الإماراتي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، لطائر ذكر الحبارى أثناء التزاوج، حيثُ تتبع ذكور طيور الحبارى طريقة الرقص في جذب الإناث من الطيور.
ويعتبر طائر الحبارى رمز صحاري شبه الجزيرة العربية، وهو الطريدة الأولى والتراثية للصقارين، ويشكل التحدي الكبير لهم ولصقورهم، واصطياده يعطيهم الإحساس بالفخر والنصر، وفقًا لموقع "ويكيبيديا".
وترك المصور الإماراتي الحمّادي تعليقًا على الفيديو قال فيه: "رقصت الخرب، موسم تزاوج الحبارى، خرب المشاغب"، وسرعان ما انتشر فيديو المصور الحمّادي على نطاق واسع.
وطائر الحبارى يعيش عبر آلاف الكيلومترات وفي عدة أقطار، وتبقى بعض طيور الحبارى على مدار العام، إلا أن معظمها يقضي الشتاء على بعد آلاف الكيلومترات من مناطق التكاثر، بحسب الموقع ذاته.
وتأكل طيور الحبارى النباتات وتصطاد اللافقاريات والفقاريات الصغيرة، مثل السحالي والقوارض الصغيرة، تتواجد في جنوب آسيا وفي الجزيرة العربية وشمال إفريقيا، كمصر والجزائر وتونس وليبيا والمغرب، وقسم من أوروبا الغربية.
ولحماية طيور الحبارى من الانقراض، أقامت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة محميات، كما أقامتا هيئات مُختصة تُعنى بالمحافظة على هذا النوع من الطيور، وإكثاره وإعادة إطلاق فراخها لتعيش في الحياة الصحراوية.