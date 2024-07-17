توفي السيناريست المصري شريف بدر الدين، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، بحسب ما كشفه عدد من أصدقائه المقربين في الوسط الفني.

وقال مقربون من بدر الدين إن السبب في موته المفاجىء هو حزنه الشديد على زوجته التي رحلت قبل عامين، وتحمله مسؤولية بناته بمفرده، لافتين أن الفترة الأخيرة كان يذكرها دائما ويبكي، خصوصا وأن زواجهما جاء بعد قصة حب كبيرة.

ونعى الفنان مراد مكرم السيناريست الراحل بمنشور عبر حسابه على فيسبوك قال فيه "السيناريست شريف بدر الدين في ذمة الله، قعد سنين حزين على زوجته ومركز مع بناته، وشغله وكان دايمًا بيكلمها في بوستات وكأنها عايشة معاه.. راح لها خلاص بس بناته بقوا لوحدهم.. خبر يحزن القلب.. الله يرحمه ويحسن إليه، ويصبر بناته ويتولاهم".

وعبر الفنان الأردني إياد نصار عن صدمته لرحيل زميله عبر منشور قال فيه: "انا مصدوم مش قادر استوعب"

جدير بالذكر أن شريف بدر الدين سيناريست له العديد من الأعمال التلفزيونية من بينها "عالم سمسم، تامر وشوقية، والعيادة، والباب في الباب، وبسنت ودياسطي، وهبة رجل الغراب.