توفي الممثل المصري محمد نصر، فجر الجمعة، عن عمر ناهز 55 عامًا بعد صراع مع المرض.

ومن المقرر إقامة جنازته عقب صلاة الجمعة.

وأعلنت ابنة الفنان الراحل عن الوفاة في منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، جاء فيه: "لا حول ولا قوة إلا بالله يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله والدي الفنان محمد نصر أغلى وأعظم إنسان، وأغلى حاجة في حياتي، وأطيب قلب في الدنيا كلها، وسندي وضهري".

وكشفت عن موعد الدفن والجنازة، قائلة: "الدفن غدًا بمقابر التونسي في البساتين، وصلاة الجنازة، غدًا، بإذن الله في مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الجمعة، الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

ومن جانبه، نعى الفنان المصري أحمد فهمي مواطنه وزميله، حيث نشر صورته عبر خاصية القصص المصورة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، وعلّق عليها، قائلاً: "البقاء لله.. الفنان محمد نصر في ذمة الله.. ادعو له".

واشتهر الفنان الراحل بتقديم الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون، ولكنه ارتبط مع الجمهور بعلاقة قوية بسبب موهبته، وبنيته الكبيرة التي أهلته للعديد من الأدوار الكوميدية والاجتماعية.

وشارك نصر في العديد من الأعمال، بينها: "عندليب الدقي، ابن القنصل، ياباني أصلي، على جنب ياسطى" ومسلسل "خيط حرير".