مصر.. عاقبوا صديقهم باختطاف نجله في "قنا"

في واقعة غريبة في محافظات الصعيد، جنوبي مصر، أقدم أربعة أشخاص على معاقبة صديق لهم باختطاف نجله مطالبين بفدية.

وتمكنت الشرطة من تحديد المتهمين بارتكاب الواقعة، وعددهم 4 أشخاص، بدعوى وجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل المختطف، في الواقعة التي شهدتها محافظة قنا.

وتمت عملية الاختطاف بواسطة سيارة ملاكي، بينما لا يتجاوز عمر الطفل المختطف المرحلة الإعدادية.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، اتفق المتهم الأول مع بقية المتهمين على خطف الطفل والتحفظ عليه داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة مركز شرطة "نجع حمادي" لمطالبة والده بدفع فدية مالية نظير إطلاق سراح نجله عن طريق اتصال هاتفي.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، ولدى استشعارهم بالقوات الأمنية تخلصوا من الهاتف المحمول المستخدم في طلب الفدية، وأطلقوا سراح المختطف الذي تبين عدم إصابته بأي مكروه.

وأشار البيان إلى ضبط المتهمين جميعهم الذين أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وتولت النيابة التحقيق.