مصر.. ضبط مزرعة مخدرات في الإسماعيلية بقيمة 1.6 مليار جنيه

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم، ضبط مزرعة ضخمة لزراعة المواد المخدرة في محافظة الإسماعيلية، تحتوي كميات تقدر بـ55 طنًا من المخدرات، قيمتها نحو مليار و600 مليون جنيه مصري، في واحدة من أكبر الضربات الأمنية الاستباقية في الفترة الأخيرة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن تحريات ومعلومات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، كشفت عن نشاط تشكيل عصابي شديد الخطورة.

وأفادت المعلومات بقيام هذا التشكيل بزراعة قطعة أرض في الظهير الصحراوي بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بنبات "الهيدرو" المخدر، مستغلًا الطبيعة الصحراوية للمنطقة في التخفي عن أعين الأجهزة الأمنية، تمهيدًا للإتجار بكميات ضخمة من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية وإعداد الأكمنة اللازمة، داهمت القوات الأمنية المزرعة المستهدفة، التي تبلغ مساحتها نحو 3.5 فدان، وتمكنت من ضبط 27.5 طن من مخدر الهيدرو، منها 21 طنًا لنبات الهيدرو كامل النمو، و6.5 طن أخرى كانت مخزنة في أماكن سرية داخل المزرعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط بندقية آلية، وبندقية خرطوش، بالإضافة إلى أحد عناصر التشكيل العصابي، وبحوزته 90 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش، و10 كيلوغرامات من مخدر الهيدرو.

وأكدت وزارة الداخلية أن القيمة التقديرية للمضبوطات بلغت نحو 1.6 مليار جنيه، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، في حين تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقي المتهمين الهاربين.