أسما شريف منير تقرر ارتداء الحجاب وتكشف الأسباب (صور)

فاجأت الإعلامية والممثلة وخبيرة التجميل المصرية أسما شريف منير، يوم الأحد، جمهورها ومتابعيها بإعلانها ارتداء الحجاب.

ونشرت الشابة المصرية، التي أثارت الجدل في كثير من الأوقات، عبر "إنستغرام"، مجموعة من الصور ظهرت فيها بالحجاب.

ونشرت أسما، وهي ابنة الفنان المصري المعروف شريف منير، صورة لها مع زوجة مرتدية الحجاب، حظيت بإعجاب كثيرين.

وعلقت قائلة: "الحمد لله. مكنش عندي غير طرحة واحدة وطقم واحد بس يليق بالخطوة دي، بس كنت حاسة من جوايا إن دي الخطوة الصح".

وأضافت: "الحجاب مش مجرد لبس.. ده قرار من القلب، عهد بيني وبين ربنا، وراحة ما تتوصفش".

وطلبت أسما من متابعيها الدعاء قائلة: "ادعولي بالثبات ومحتاجة أماكن للبس حلو يساعدني علي الخطوة دي".

ودأبت أسما خلال الفترة الأخيرة على نشر صور وهي مرتدية أغطية للرأس دون إعلان ارتداء الحجاب رسمياً.

وكانت أسماء شريف منير قد نشرت العام الماضي مقطع فيديو ارتدت فيه الحجاب بشكل غير رسمي وعلى سبيل الصدفة المحضة.

ونشرت المقطع على "إنستغرام" كذلك ليحقق تفاعلاً كبيراً من متابعيها وسط دعوات وأمنيات لها بارتداء الحجاب بشكل مستمر.

وعلقت قائلة: "يا رب نفسي أقدر ألبس الحجاب وعمري ما أقلعه أبداً لحد آخر يوم في عمري، قدرني وأديني القوة إني أعمل كده في يوم قريب".