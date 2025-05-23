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بعد جدل وغياب.. باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)

بعد جدل وغياب.. باسم ياخور يعود إلى سوريا (صور)
الفنان السوري باسم ياخورالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد عبد العزيز
محمد عبد العزيز
23 مايو 2025، 7:25 م

عاد الفنان السوري باسم ياخور إلى دمشق بعد سنوات من الغياب، في زيارة مفاجئة أثارت اهتمام جمهوره ومحبي الدراما السورية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً حديثة له خلال لقاء جمعه بعدد من الفنانين وصنّاع الدراما في أحد مطاعم العاصمة.

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وذكرت تقارير إعلامية أن عودة ياخور جرت عبر مطار دمشق الدولي، بعد تنسيق تمّ بينه وبين عدد من أعضاء لجنة صناعة الدراما.

وظهر في الصور إلى جانب ياخور كل من الفنان طارق مرعشلي، والفنان ليث المفتي، وآخرين.

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والزيارة التي جاءت بعد انقطاع طويل أثارت تساؤلات المتابعين حول ما إذا كانت مجرد زيارة قصيرة، أم تمهيدًا لعودة دائمة إلى الساحة الفنية من داخل سوريا.

يُذكر أن باسم ياخور شارك في الموسم الرمضاني الماضي بعدة أعمال درامية بارزة، كان أبرزها مسلسل "ألبوم 2"، إلى جانب كل من عبد الله بن حيدر، بدر حكمي، ورحاب العطار، حيث لاقى العمل صدى جماهيريًا واسعًا.

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