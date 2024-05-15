"روتانا" تكذّب شيرين عبد الوهاب

كذّبت "روتانا" الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي ادَّعت، مؤخرًا، أن الشركة منعت طرح أغانيها رغم تسجيلها منذ فترة.

وردت "روتانا" على الفنانة المصرية ببيان رسمي عبر "فيسبوك" لففت فيه إلى أنها لم تتسلم أي أغنية جديدة من شيرين، ذات صلة بعقدها الجديد.

وأضافت روتانا: "ردًا وتوضيحًا لما ذكر وانتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة".