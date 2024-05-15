"روتانا" تكذّب شيرين عبد الوهاب
كذّبت "روتانا" الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب التي ادَّعت، مؤخرًا، أن الشركة منعت طرح أغانيها رغم تسجيلها منذ فترة.
وردت "روتانا" على الفنانة المصرية ببيان رسمي عبر "فيسبوك" لففت فيه إلى أنها لم تتسلم أي أغنية جديدة من شيرين، ذات صلة بعقدها الجديد.
وأضافت روتانا: "ردًا وتوضيحًا لما ذكر وانتشرعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد مجموعة روتانا للموسيقى، أنها لم تستلم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، أو من يمثلها أو ينوب عنها، أي أغنية جديدة بصوتها ذات صلة بعقدها مع المجموعة".
وتابعت روتانا: "بذلك تبقى أغنية الذهب والتي انشرت على منصات الاستماع الرقمية العربية والعالمية، هي آخر ما قدمته الفنانة لروتانا، وروتانا مستعدة لطرح الأغاني فور استلامها للماستر والأوراق القانونية والمخالصات بتوقيع الفنانة شيرين، لذا اقتضى التنويه، وأن كل ما يشاع غير ذلك، هو عارٍ تمامًا عن الصحة، كما تحتفظ روتانا بكافة حقوقها للرد قانونًا على هذه الادعاءات".
وأصدرت شيرين عبد الوهاب، أمس الإثنين، بيانًا صحفيًّا كشفت خلاله أن سبب بكائها في حفلها الأخير في الكويت، هو تأخر طرح أعمالها لدى روتانا، وذلك بعد عودة الخلافات بينهما.
وأضافت شيرين في بيانها أن "شركة روتانا تشترط عليها تقديم حفلات فنية فقط بالفترة الحالية، وأن يكون الاتفاق على الحفلات الجديدة عن طريق الشركة فقط".
واشتكت شيرين، في تصريحات تلفزيونية، من تأخر طرح عدد من الأغاني التي انتهت من تسجيلها لدى الشركة قائلة: "هناك 3 أغانٍ جاهزة، وبعدها بشوية فيه 3 أغانٍ للصيف، مش عارفه روتانا هتنزلها إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".