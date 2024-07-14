مصر.. السجن 15 سنة لسائق أوبر المتهم بقضية "فتاة التجمع"

قضت محكمة الجنايات في العاصمة القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن المشدد 15 سنة بحق سائق أوبر، المتهم بمحاولة خطف والتحرش بفتاة تدعى نبيلة عوض، والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع".

ووفق موقع "القاهرة 24"، فقد انهار المتهم، بمحاولة خطف فتاة التجمع، وهتك عرضها، والشروع بقتلها، لحظة النطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة، سائق أوبر إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه اتهام له بمحاولة خطف نبيلة عوض، وذلك بعد أن استقلت سيارة معه من أجل توصيلها.

وطالب محامي فتاة التجمع، بالادعاء بالحق المدني والمطالبة بتعويض بمبلغ مليون وواحد جنيه، تعويضًا عما لحق بموكلته من أضرار نفسية وجسدية، جراء الاعتداء عليها، ومحاولة خطفها، والشروع بقتلها.

وقالت المجني عليها نبيلة عوض أمام هيئة المحكمة أن جميع الأدلة جاءت لصالحها، وهو ما جعل محامي سائق أوبر ينسحب من القضية، وأنها حضرت إلى المحكمة للتأكيد على حقها المشروع.